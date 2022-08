EDUFORM'ACTION : Eduform'Action Groupe lance une formation certifiante “Business Developer et Digital Marketing B2B” en partenariat avec Oreegami

Communiqué de presse Le 23 août 2022

Eduform'Action Groupe lance une formation certifiante

"Business Developer et Digital Marketing B2B"

en partenariat avec Oreegami

Eduform'Action Groupe (MLEFA), groupe entrepreneurial en développement sur le marché de la formation initiale et de la formation professionnelle, lance en cette rentrée un nouveau programme de formation « Business Developer et Digital Marketing B2B » qui mène à un Bachelor « Responsable Marketing Digital et Publicité en ligne » - Titre RNCP de Niveau 6. Cette initiative s'inscrit dans une forte dynamique de développement, le groupe visant à former plus de 100 000 apprenants par an !

Conçue en partenariat avec Oreegami, académie innovante du marketing digital à objectif d'insertion professionnelle, cette formation inédite d'une durée de 12 mois en alternance démarre le 3 octobre prochain pour former les commerciaux BtoB de demain ! Elle ouvre la voie vers une trentaine de postes au sein d'entreprises partenaires.

Pour l'apprenant, un triple bénéfice : une formation gratuite vers des compétences très recherchées, un apprentissage rémunéréet une certificationreconnue par l'état

Sur un marché de l'emploi où les profils alliant compétences digitales et compétences commerciales sont rares, Eduform'Action Groupe et Oreegami créent une formation «Business Developer et Digital Marketing B2B» permettant d'acquérir les compétences commerciales les plus à la pointe de l'innovation et à forte employabilité.

Ce nouveau programme est accessible via une formation en alternance en contrat de professionnalisation de 12 mois, comprenant :

2 mois, soit 280 heures, en mode « Bootcamp » dès le début du contrat

10 mois en alternance, avec 5 semaines, soit 175 heures, de formation à l'école à raison d'une semaine en présentiel tous les 2 mois

Lancé à partir du 3 octobre prochain, avec le concours d'entreprises référentes aux activités B2B ou du secteur média, ce programme de formation est ouvert à tous profils de moins de trente ans, qu'ils soient étudiants, personnes en reconversion ou demandeurs d'emploi, sur sélection des candidatures et offre une capacité de 30 places.

Pour les entreprises partenaires : un programme pédagogique sur mesure, pour transmettre les compétences clés relatives à la fonction de « Business Developer et Digital Marketing B2B »

La formation « Business Developer et Digital Marketing B2B » initiée par Eduform'Action Groupe et opérée par Oreegami privilégiera une approche pratique, concrète et opérationnelle en