EDUFORM'ACTION est un groupe entrepreneurial qui prend part au redéploiement de l'éducation et de la formation, porté par la transformation numérique des entreprises et un nouvel encadrement réglementaire. Le groupe accompagne les acteurs économiques via des programmes de formation qui associent enjeux de croissance des entreprises et développement des compétences des salariés. EDUFORM'ACTION prévoit un développement dans les territoires et d'ouvrir des campus dans 20 villes de France en privilégiant une stratégie par croissance externe.

Secteur Enseignement professionnel et commercial