EDUFORM'ACTION (MLEFA), groupe entrepreneurial en développement sur le marché de la formation initiale et de la formation continue, annonce la nomination de Pascale ETEMAD en qualité de Directrice du Développement commercial.

« Nous sommes très heureux et fiers d'accueillir Pascale au sein de nos équipes. En charge du développement commercial, Pascale porte l'ensemble de l'offre de nos filiales en vue d'accroître le portefeuille de clients dans les secteurs stratégiques que nous couvrons : « Santé & Services », « Digital & Technologies », « Impact & énergie ». Son parcours de plus de 30 ans auprès des différents acteurs privés et publics du marché de la formation, son dynamisme et son attachement au développement des compétences sont autant d'atouts pour notre groupe. Eduform'Action se structure et poursuit sa croissance avec la même ambition de développer un leader de la formation en France » - Cécile Béziat, Directrice générale d'Eduform'Action.

Pascale ETEMAD a été auparavant Directrice du développement de la filière formation de la Croix-Rouge française et responsable de son CFA, puis Directrice exécutive chez Assisteal Formation.

Pascale a démarré sa carrière en tant que cheffe de projet à l'Unesco (1994) et chez Transtec (Belgique). En 1998, elle intègre le groupe Demos dont elle devient Directrice du département « secteur public » (2011-2017), après avoir été Directrice associée en charge de la création et du développement de plusieurs filiales du groupe, au Benelux pour la formation des fonctionnaires européens ainsi qu'au Moyen-Orient. En 2017, Pascale prend les fonctions de vice-Présidente Formation & Conseil chez Dynacentrix, puis elle intègre OPCA DEFi en tant que Directrice de l'offre de services, projets et partenariats avant de rejoindre la Croix-Rouge française (2020) puis Assisteal Formation (2022).

Pascale ETEMAD est certifiée du programme « Young Manager's, Business Administration and Management, general » de l'INSEAD (2004) et diplômée d'un Master en Management des Ressources Humaines et des Services à l'ISCG Paris (2018).

A propos du Groupe EDUFORM'ACTION - https://www.eduformaction.fr/

Fondé fin 2021, le Groupe Eduform'Action a pour signature : « Des formations d'avenir pour une employabilité au cœur des territoires ». Le groupe a la volonté d'apporter la formation à ceux qui n'y ont pas accès et de permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un emploi à proximité. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune ou déjà expérimenté, dans trois principaux domaines de formation : « Santé & Services » (via Sofis, Forsim, Ifcoss et Mediaprev), « Digital & Technologies » (via Next Campus et avec notamment l'« Entrepreneur Booster Programme»), « Impact & énergie » (avec l'EMHa, Projexia et le partenariat « Académie de la Transition Energétique»).

Ambitieux et en fort développement, le Groupe Eduform'Action est coté sur Euronext Access Paris, mnémonique : MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

Contact média : Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – 33(0)6 16 40 90 73

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l5mbZcWblm/FyXJyY8iYa2ZpmGZoxmGZZWSdm2polpmWmnBkmGmXb8ieZnFjnGdp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/82723-eduformaction_cp-nomination-petemad_-6nov23.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews