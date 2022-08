Eduform'Action Groupe (MLEFA), groupe entrepreneurial en développement sur le marché de la formation initiale et de la formation professionnelle, lance en cette rentrée un nouveau programme de formation « Business Developer et Digital Marketing B2B » qui mène à un Bachelor « Responsable Marketing Digital et Publicité en ligne » - Titre RNCP de Niveau 6. Cette initiative s'inscrit dans une forte dynamique de développement, le groupe visant à former plus de 100 000 apprenants par an !

Conçue en partenariat avec Oreegami, académie innovante du marketing digital à objectif d'insertion professionnelle, cette formation inédite d'une durée de 12 mois en alternance démarre le 3 octobre prochain pour former les commerciaux BtoB de demain ! Elle ouvre la voie vers une trentaine de postes au sein d'entreprises partenaires.

Pour l'apprenant, un triple bénéfice : une formation gratuite vers des compétences très recherchées , un apprentissage rémunéré et une certification reconnue par l'état

Sur un marché de l'emploi où les profils alliant compétences digitales et compétences commerciales sont rares, Eduform'Action Groupe et Oreegami créent une formation

«Business Developer et Digital Marketing B2B» permettant d'acquérir les compétences commerciales les plus à la pointe de l'innovation et à forte employabilité.

Ce nouveau programme est accessible via une formation en alternance en contrat de professionnalisation de 12 mois, comprenant :

- 2 mois, soit 280 heures, en mode « Bootcamp » dès le début du contrat

- 10 mois en alternance, avec 5 semaines, soit 175 heures, de formation à l'école à raison d'une semaine en présentiel tous les 2 mois

Lancé à partir du 3 octobre prochain, avec le concours d'entreprises référentes aux activités B2B ou du secteur média, ce programme de formation est ouvert à tous profils de moins de trente ans, qu'ils soient étudiants, personnes en reconversion ou demandeurs d'emploi, sur sélection des candidatures et offre une capacité de 30 places.

Pour les entreprises partenaires : un programme pédagogique sur mesure, pour transmettre les compétences clés relatives à la fonction de « Business Developer et Digital Marketing B2B »

La formation « Business Developer et Digital Marketing B2B » initiée par Eduform'Action Groupe et opérée par Oreegami privilégiera une approche pratique, concrète et opérationnelle en « growth hacking », et s'appuiera sur des coachs issus du monde professionnel, experts dans leur domaine, pour assurer toute la partie pédagogique.

Des techniques de création de fichier de prospects qualifiés au phoning de qualification, process de mail automation, de marketing digital ou encore de social selling, tous les modules conçus répondent à 100% aux besoins exprimés par les entreprises partenaires d'Eduform'Action Groupe.

Réunis autour de cet objectif à fort impact sociétal, Eduform'Action et Oreegami souhaitent contribuer activement avec ce Bachelor à la réinsertion professionnelle et à l'inclusion des jeunes par l'emploi.

Formation

« Business Developer et Digital Marketing B2B » - Du 3 octobre 2022 au 3 octobre 2023

Pourquoi postuler ?

>> Une formation inédite assurée par des professionnels issus du monde de l'entreprise et axée sur la pratique

>> Une certification reconnue par l'état : titre RNCP Niveau 6 (Bac+3/4) et une employabilité accrue

>> Une promo à taille humaine favorisant un accompagnement personnalisé de chacun des apprenants

>> Une formation gratuite pour l'apprenant

>> 4 modules thématiques combinant hard & soft skills

Plus d'information : https://www.oreegami.com/formation-expert-e-sales-marketing-btob/

A propos d'Oreegami – https://www.oreegami.com/

Académie innovante du marketing digital à objectif d'insertion professionnelle, Oreegami accompagne depuis 4 ans les demandeuses et demandeurs d'emploi aux parcours variés vers les métiers opérationnels du marketing digital, de la publicité en ligne et de la data. L'académie pratique une pédagogie innovante, basée à la fois sur la pratique et sur le développement de ses compétences personnelles, grâce à un accompagnement personnalisé assuré par des coachs certifiés. Les formations sont ouvertes à tous, la sélection se faisant par des tests de personnalité et de logique qui permettent d'évaluer l'adéquation entre les candidats et les postes visés. L'ensemble des formations Oreegami sont 100% gratuite pour les apprenants car financées par Pôle Emploi, les OPCO et des programmes spécifiques.

A propos d'Eduform'Action Groupe - https://www.eduformaction.fr/

Fondé fin 2021, Eduform'Action Groupe a pour signature : « Des formations d'avenir pour une employabilité au cœur des territoires ». Le groupe a la volonté d'apporter la formation à ceux qui n'y ont pas accès et de permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un emploi à proximité. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune ou déjà expérimenté, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (technologies, énergie, impact, santé, restauration…). Ambitieux et en fort développement, Eduform'Action Groupe est coté sur Euronext Access Paris, mnémonique : MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

