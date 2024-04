Eduform'Action, groupe entrepreneurial et nouvel acteur de référence sur le marché de la formation initiale et de la formation professionnelle, est fier d'annoncer la création d'Innov8learn, un nouveau centre de formation conçu pour accompagner les entreprises dans leurs nouveaux besoins de compétences face au monde d'aujourd'hui en évolution rapide.

Fondé sur une approche novatrice de la formation professionnelle, Innov8learn se distingue par sa capacité à anticiper et à répondre aux défis stratégiques rencontrés par les entreprises. En offrant une gamme diversifiée de programmes spécialisés, Innov8learn apporte non seulement les moyens de s'adapter à un monde professionnel en constante évolution mais surtout d'anticiper les compétences requises aujourd'hui !

Innov8learn renforce l'offre de formation d'Eduform'Action dans la verticale "Digital & Technologies", avec des programmes axés sur des domaines incontournables tels que l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la responsabilité sociale et environnementale, ainsi que la communication digitale :

Intelligence artificielle : « Apprenez à booster vos résultats avec l'IA » ;

: « Apprenez à booster vos résultats avec l'IA » ; Cybersécurité : « Sensibilisation règlementaire », « Découverte de la cybersécurité », « Initiation à la cybersécurité », « Maitrise de la cybersécurité », « Gouvernance en cybersécurité », « Expertise technique avancée en cybersécurité » ;

: « Sensibilisation règlementaire », « Découverte de la cybersécurité », « Initiation à la cybersécurité », « Maitrise de la cybersécurité », « Gouvernance en cybersécurité », « Expertise technique avancée en cybersécurité » ; Responsabilité sociale et environnementale : « Comex : Instaurer la stratégie RSE »,

« Managers : Conduire la stratégie RSE » et « Collaborateurs : Contribuer à la stratégie RSE » ;

: « Comex : Instaurer la stratégie RSE », « Managers : Conduire la stratégie RSE » et « Collaborateurs : Contribuer à la stratégie RSE » ; Communication digitale : « Interagir efficacement sur les réseaux sociaux », « Répondre aux nouveaux usages avec des contenus innovants », etc.

L'élément clé de la proposition de valeur d'Innov8learn est la flexibilité et l'efficacité de ses formations. Le centre déploie une gamme de formations courtes, rapidement opérationnelles et impactantes avec l'intervention de professionnels de terrain, acteurs experts dans leur domaine respectif afin de garantir une expérience de formation enrichie pour ses apprenants.

Plus d'une trentaine de sessions est d'ores et déjà proposée et facilement accessible en quelques clics : planning des sessions.

Piloté par Carole Disant, Innov8learn est un organisme de formation, certifié Qualiopi basé à Boulogne Billancourt, qui opère sur l'ensemble du territoire français, en inter ou intra-entreprise.

Eduform'Action poursuit ainsi dans le développement de son réseau national d'écoles, de CFA et d'organismes de formation formant chaque année 50 000 apprenants à travers le territoire.

« Innov8learn incarne notre engagement à être en première ligne pour répondre aux évolutions sociétales, technologiques et environnementales auxquelles doivent faire face toutes les entreprises pour garantir leur croissance. En anticipant les besoins en compétences de demain, nous avons pour objectif de devenir un partenaire de référence pour les entreprises qui cherchent à s'adapter et à innover dans un monde en perpétuel mouvement.

Notre mission est de mettre à disposition des actions de formation pertinentes, flexibles et de haute qualité qui permettent aux entreprises de rester compétitives et de se démarquer sur leur marché. » - Cécile Béziat, Directrice générale déléguée d'Eduform'Action.

« Innov8learn se positionne comme le partenaire incontournable des TPE, PME, startups et collectivités en les aidant à acquérir les compétences essentielles pour leur croissance. Notre large gamme de formations en cybersécurité, IA, RSE et communication digitale répond précisément aux besoins spécifiques de chaque entité. Nos programmes accessibles et impactants permettront à chacun de relever avec succès les défis de demain. » - Carole Disant, Directrice du développement d'Eduform'Action.

Pour en savoir plus : https://www.innov8learn.fr/

Agenda : publication des résultats annuels 2023 le 24 avril 2024 après clôture du marché

A propos du Groupe EDUFORM'ACTION - https://www.eduformaction.fr/

Fondé en janvier 2022, le Groupe EDUFORM'ACTION a pour signature : « Des formations d'avenir pour une employabilité au cœur des territoires ». Le groupe a la volonté d'apporter la formation à ceux qui n'y ont pas accès et de permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un emploi à proximité. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune ou déjà expérimenté, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (santé/sécurité, digital/tech, impact/énergie).

Ambitieux et en fort développement, le Groupe EDUFORM'ACTION est coté sur Euronext Access Paris, mnémonique: MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

Contact média :

Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – 33(0)6 16 40 90 73

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l5xukZRsZpeVyWlrYseYaZRkm2iSkmCbZZeWmZVqlcyXZ3CSnWdnl5mdZnFlnmdv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/84929-eduformaction_cp-innov8learn_4avril-2024.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2024 ActusNews