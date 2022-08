Eduform'Action annonce qu'une nouvelle augmentation de capital de l'ordre de 1,175 millions d'euros par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé, conformément à la 10ème résolution approuvée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires (l' « Opération ») sera lancée dans les prochains jours et devrait être réalisée début septembre. Les actions nouvelles sont émises au prix de 1 € par action.

Les fonds seront levés auprès d'un cercle restreint d'investisseurs.

Cette augmentation de capital vise à renforcer les fonds propres du Groupe afin de financer des projets de croissance externe.

Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le Rapport financier annuel 2021 lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site internet. (https://www.eduformaction.fr/).

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, l'offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée par voie de placement privé, ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

A propos de Eduform'Action Groupe - https://www.eduformaction.fr/

Fondé fin 2021, Eduform'Action Groupe a pour signature : « Des formations d'avenir pour une employabilité au cœur des territoires ». Le groupe a la volonté d'apporter la formation à ceux qui n'y ont pas accès et de permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un emploi à proximité. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune ou déjà expérimenté, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (technologies, énergie, impact, santé, restauration…). Ambitieux et en fort développement, Eduform'Action Groupe est coté sur Euronext Access Paris, mnémonique : MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

Contact média : Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – 33(0)6 16 40 90 73

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mpqeZMVmY2edmp9vaptmbZVpappqk5SZmJLIyGeda5qZaXJklW9pa8nHZnBmnW1u

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75888-eduformaction-cp_augmentationcapital_020822.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews