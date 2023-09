Edvenswa Enterprises Limited est une société basée en Inde. La société est un fournisseur de solutions technologiques spécialisé dans le prototypage et la création d'applications à grande échelle pour les startups et les entreprises. Elle conçoit, développe et entretient des systèmes logiciels et des solutions pour les produits logiciels existants de ses clients. Elle offre divers services, tels que la conception et le développement de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur (UI/UX), le prototypage rapide, l'ingénierie des applications d'entreprise, l'assurance qualité des logiciels, le développement d'applications sociales/mobiles, les services d'intégration, de maintenance et de migration des applications, le cloud et DevOps, et le partenariat étendu en matière de recherche et de développement (R&D), entre autres. L'entreprise fournit également une gamme de solutions, telles que la gestion et l'intégration des données, l'intégration des applications, le big data, l'analytique et la science des données, l'automatisation des processus robotiques (RPA), et autres.

