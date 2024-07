Edwards Lifesciences Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et de dispositifs médicaux destinés au traitement des maladies cardiovasculaires. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - valves cardiaques et produits de chirurgie cardiaque (67,9%) ; - systèmes de surveillance hémodynamique (15,5%) ; - autres (16,6%) : cathéters à ballonnets, implants artificiels, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (58,4%), Europe (22,2%), Japon (7,6%) et autres (11,8%).