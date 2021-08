EEII a renoué avec le bénéfice au 1er semestre

Zurich (awp) - Le rebond d'un tiers du cours de Gazprom - unique participation restante dans le portefeuille de Eastern Energy and Infrastructure Invest (EEII) - a propulsé le résultat net de la société de participation zougoise à 1,45 million de francs suisses sur les six premiers mois de 2021, à comparer avec une perte de sèche de 2,61 millions un an plus tôt.

La valeur nette d'inventaire par action a suivi une courbe similaire à la valorisation du béhémoth russe des hydrocarbures, pour s'établir à 4,01 francs suisses, précise un compte-rendu succinct publié mardi soir.

Le groupe ajoute ne pas être pour l'heure en mesure de fournir de plus amples informations sur son changement de propriétaire. Annoncée il y a un an, la passation de pouvoir entre Gehold et le lucernois Nacala Worldwide avait été repoussée en avril dernier à la mi-septembre, au plus tard.

jh/rp