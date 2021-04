EEII a souffert de l'accès de faiblesse de Gazprom

Zurich (awp) - EEII, qui a soldé l'intégralité de ses investissements en Ukraine et dans KAZ Minerals pour se concentrer sur le seul béhémoth russe du gaz Gazprom, a souffert de la dévalorisation de 38% de ce dernier l'an dernier. La société d'investissements zougoise a bouclé l'exercice sur une perte sèche de 2,91 millions francs suisses, contre un excédent net de 2,76 millions un an plus tôt, selon un compte-rendu livré mercredi soir.

Les frais opérationnels ont été ramenés à moins de 400'000 francs suisses, tandis que le revenu des dividendes a été élagué de près d'un quart à 235'500 francs suisses. La valeur nette d'inventaire a dégringolé de concert avec la valorisation de Gazprom, pour s'échouer à 3,05 francs suisses par titre.

Les atermoiements autour du transfert de propriété convenu en août dernier entre l'actionnaire principal Gehold et le lucernois Nacala Worldwide continuent de peser sur l'orientation de EEII. Désormais agendée pour la mi-septembre, la finalisation de cette transaction doit permettre la mise en place rapide d'une nouvelle stratégie d'investissement, espère le groupe.

jh/rp