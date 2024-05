Eeii AG est une société holding d'investissement basée en Suisse. L'objectif d'investissement de la Société est de maximiser le rendement à long terme pour les actionnaires en investissant dans des sociétés des secteurs de l'énergie et des infrastructures qui sont principalement actives sur les marchés émergents, en particulier l'ancienne Union soviétique. Au 31 décembre 2011, la Société détenait 13 investissements : 10 services publics de l'énergie d'Ukraine : Centrenergo, Dniproenergo, Donbasenergo, Kievenergo, Zakhidenergo, Cherkasyoblenergo, Dniprooblenergo, Krimenergo, Volynobelenergo et Zhytomyroblenergo ; un producteur ukrainien de pétrole et de gaz : Ukrnafta ; une société gazière russe : Gazprom ADR, et une société de produits de base kazakhe : Eurasian Natural Resources Corp.

Secteur Sociétés holdings