EEII: échec de la prise de la majorité par Nacala Worldwide

Zurich (awp) - Le changement de propriétaire de la société de participations Eastern Energy & Infrastructure Invest (EEII) a échoué. Initialement prévue au plus tard jusqu'à vendredi dernier, la prise de participation majoritaire par le lucernois Nacala Worldwide ne s'est pas réalisée.

Malgré diverses prolongations de délai accordées par l'actionnaire majoritaire zougois Gehold SA (92,41% des actions EEII), Nacala Worldwide n'a pas finalisé la transaction, a indiqué EEII mardi soir. Nacala a indiqué que le prix des actions n'avait pas été communiqué dans les délais et que le contrat entre les deux parties était donc annulé.

Gehold et Nacala poursuivent toutefois le dialogue et le conseil d'administration d'EEII et Gehold étudient d'autres solutions. Des informations seront fournies en temps opportun.

