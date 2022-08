EEII: la guerre en Ukraine fait plonger les chiffres semestriels dans le rouge

Zurich (awp) - La société de participations EEII a chuté dans le rouge au 1er semestre, à cause de la guerre en Ukraine. La participation dans le groupe gazier russe Gazprom est l'unique encore détenue par la société.

La perte semestrielle se monter à 6,02 millions de francs suisses, a annoncé EEII jeudi soir après la clôture de la Bourse. Au 1er semestre 2021, la société avait encore dégagé un bénéfice de 2,45 millions. La valeur des ADRs Gazprom a été fortement affectée par l'invasion russe en Ukraine, a précisé la société.

En raison des sanctions contre la Russie, la négociabilité et l'accès immédiat aux titres Gazprom ont été supprimés. Après le 30 juin, les ADRs Gazprom ont été annulés et été transformés en 1,49 million d'actions Gazprom normales.

Les informations sur la valeur nette d'inventaire (VNI) ne sont pas claires. Fin juin, la VNI de l'action EEII était affichée à 0,68 franc. A la même date, les actions Gazprom devaient valoir environ 3,50 dollars à la Bourse de Moscou, selon EEII. A la date de l'annonce, la valeur de la position annoncée à la banque de dépôt était de 4,36 millions de francs suisses, ce qui donne une valeur nette d'inventaire de 3,23 francs suisses.

Actuellement, on ne sait pas comment on pourra négocier et/ou vendre des actions Gazprom à l'avenir. Le conseil d'administration d'EEII travaille à une solution pour l'avenir de la société et informera en temps des prochaines étapes.

