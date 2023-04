EEMS Italia clôture l'exercice 2022 avec une perte ; le chiffre d'affaires augmente

(Alliance News) - EEMS Italia Spa a annoncé qu'elle avait approuvé ses principaux résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, après avoir enregistré une perte nette de 2,3 millions d'euros, contre une perte de 287 000 euros au cours de la même période l'année dernière.

La perte d'exploitation s'est élevée à 2,2 millions d'euros, contre une perte de 990 000 euros en 2021.

Le revenu d'exploitation s'est élevé à 1,4 million d'euros, contre 721 000 euros au 31 décembre 2021.

Les coûts d'exploitation pour l'année, qui s'élèvent à environ 3,5 millions d'euros, proviennent à hauteur de 1,3 million d'euros des coûts liés à l'achat de gaz naturel pour l'exploitation des fournitures susmentionnées et le reste pour la prestation de services comptables, administratifs, fiscaux et juridiques, y compris ceux liés au règlement des différends.

"Ces coûts ont augmenté de manière significative au cours de l'exercice 2022, étant fortement affectés par toutes les activités liées à la publication du prospectus le 1er juillet 2022, concernant l'admission à la négociation des actions non cotées sur Euronext Milan, l'émission de la nouvelle obligation convertible en faveur de l'investisseur professionnel Negma Group Investment LTD ainsi que l'annulation des coûts suspendus liés à l'emprunt obligataire précédent en place avec l'investisseur professionnel Nice & Green SA, qui a cessé d'exister au cours de l'année 2022", précise le communiqué. Nice & Green SA a été affectée pendant l'année aux activités liées à la réalisation, à la définition et à la mise à jour du plan d'affaires 2023-2027", a expliqué la société dans une note.

L'Ebitda est négatif de 2,1 millions d'euros, contre 642 000 euros l'année précédente.

L'Ebitda est négatif de 2,1 millions d'euros, contre 99 000 euros en 2021.

La position financière nette est de 541 000 EUR, contre une position financière nette de 820 000 EUR pour la même période de l'année précédente.

Eems Italia a clôturé la journée de mardi dans le vert, avec une hausse de 0,4 %, à 0,05 euro par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

