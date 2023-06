Eems confirme le président et le directeur général et approuve le nouveau plan d'entreprise

(Alliance News) - Eems Italia Spa a annoncé vendredi que le nouveau conseil d'administration a confirmé le président, Susanna Stefani, et le PDG, Giuseppe De Giovanni, qui sera également directeur général.

En outre, Michele Del Piero a été nommé vice-président du conseil d'administration.

Eems Italia a également approuvé le plan d'entreprise 2023-2027, qui met à jour celui approuvé le 3 novembre 2021 et prévoit le démarrage et le développement de l'activité de production d'électricité à partir de sources renouvelables, notamment photovoltaïques, pour laquelle la société deviendra un producteur d'électricité indépendant.

"La société poursuivra son activité de grossiste dans le domaine de l'électricité et du gaz", a expliqué Eems Italia.

En particulier, la société a l'intention de suivre les étapes suivantes pour le développement de son activité : grossiste d'électricité et de gaz B2B, qui continuera avec des volumes remodelés par rapport à la version précédente du plan ; grossiste d'électricité et de gaz B2C, extension des services de vente d'électricité et de gaz également aux clients domestiques de détail ; démarrage de la production et de la vente d'électricité à partir de sources photovoltaïques par la mise en service d'installations sur le territoire italien, par le biais de la sous-holding opérationnelle Eems Renewables Srl.

Le plan prévoit une croissance constante des recettes provenant de la vente d'électricité et de gaz au cours de la période 2023-2027, due à la fois à l'augmentation du nombre de clients et à leur diversification.

En outre, le plan prévoit des revenus provenant du segment de l'énergie renouvelable provenant de la vente d'énergie produite par des centrales photovoltaïques. L'entreprise sera financée par une injection de capital par EEMS Italia d'environ 5,5 millions d'euros et un prêt bancaire d'environ 4,5 millions d'euros. Le plan prévoit une croissance régulière des revenus et du résultat d'exploitation au cours de la période 2023-2027.

Enfin, la société a annoncé qu'elle avait décidé de transférer son siège social de la Piazza Cinque Giornate n° 10 à la Via Antonio Da Recanate n° 2, également à Milan.

Les actions d'Eems Italia sont en hausse de 16 %, à 0,035 euro par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

