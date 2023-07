EEMS Italia SpA, anciennement EEMS Italia SpA, est une société basée en Italie et active sur le marché des semi-conducteurs. La société divise ses activités en trois domaines principaux : EEMS Italie, EEMS Asie et Photovoltaïque. À travers la zone Photovoltaïque, la société est impliquée dans la fabrication de cellules et de modules photovoltaïques, ainsi que dans le développement de solutions pour la conception et la construction d'installations d'énergie solaire. La zone EEMS Italie représente les fonctions et les services d'entreprise fournis au Groupe EEMS, tels que les services juridiques, financiers, informatiques, de communication et de relations avec les investisseurs. La zone EEMS Asie est responsable de la vente, de l'approvisionnement, de l'exploitation et de la recherche et du développement en Chine. Les filiales directes de la société sont EEMS Asia Pte Ltd, Solsonica SpA et EEMS Singapore Pte Ltd. Le principal actionnaire de la société est Gala Holding Srl.

Secteur Services aux collectivités de gaz