eEnergy Group plc est un fournisseur de services d'énergie nette zéro. L'entreprise permet aux organisations d'atteindre le zéro net en s'attaquant au gaspillage d'énergie et en passant à l'énergie propre. L'entreprise offre à toutes les organisations la possibilité d'atteindre l'objectif "zéro énergie" de quatre façons : en passant à l'énergie propre la moins chère grâce à la plateforme d'approvisionnement numérique de l'entreprise, en s'attaquant au gaspillage d'énergie grâce à des données granulaires et à des informations sur la consommation d'énergie, en réduisant la consommation d'énergie grâce à des solutions d'efficacité énergétique appropriées sans coût initial, et en atteignant l'objectif "zéro énergie" grâce à la production d'énergie renouvelable sur site et à la recharge des véhicules électriques (VE). La filiale à 100 % de la société est eEnergy Holdings Limited.