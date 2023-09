eEnergy Group plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des solutions de réduction de la consommation d'énergie par le biais de l'efficacité énergétique en tant que service (EEaaS), de l'éclairage en tant que service déployant la technologie des diodes électroluminescentes (LED) et, à terme, d'autres solutions d'efficacité énergétique, telles que les contrôles et l'optimisation du chauffage via l'Internet des objets (IOT). La société fournit au client une solution de gestion énergétique de bout en bout en tant que service. Cela comprend l'accès à l'approvisionnement en énergie zéro carbone par le biais de sa plateforme d'enchères électroniques en plus de fournir un accès à leurs données granulaires sur l'énergie et les émissions ainsi que des analyses de consommation via la plateforme de comptage intelligent MY ZeERO, ce qui permet d'identifier le gaspillage d'énergie. Elle propose également des solutions de recharge de véhicules électriques par production solaire sur site, ce qui favorise l'indépendance énergétique et la résilience des clients.

Secteur Construction et ingénierie