(Alliance News) - eEnergy Group PLC a enregistré jeudi un bénéfice sur une période intermédiaire de 12 mois, passant d'une perte, et a exprimé un optimisme prudent pour ses résultats à 18 mois.

Le fournisseur de services d'énergie nette zéro, basé à Londres, a publié des résultats intermédiaires pour les 12 mois qui se sont terminés le 30 juin, car il est en train de modifier son exercice financier pour le terminer le 31 décembre au lieu du 30 juin, comme il l'avait annoncé à la fin du mois de juin.

Au cours de la période de 12 mois qui s'est achevée le 30 juin, l'entreprise a enregistré un bénéfice avant impôts de 1,1 million de livres sterling, contre une perte de 2,2 millions de livres sterling un an plus tôt.

Les recettes ont augmenté de 50 %, passant de 22,1 millions de livres sterling à 33,2 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires des services énergétiques a augmenté de 87 % pour atteindre 19,5 millions de livres sterling, tandis que celui de la gestion de l'énergie a progressé de 17 % pour atteindre 13,6 millions de livres sterling.

La dette nette au 30 juin s'élevait à 6,9 millions de livres sterling, contre 3,6 millions de livres sterling un an plus tôt. eEnergy avait initialement annoncé une position de trésorerie nette de 1,5 million de livres sterling à la fin du mois de juin 2022, mais a corrigé le chiffre de la dette plus tard dans la journée de jeudi.

"Nous sommes satisfaits des progrès financiers et stratégiques réalisés tout au long de l'année. Nous nous sommes étendus à de nouveaux segments de marché et avons construit des plateformes solides avec eSolar et eCharge, qui devraient être les principaux moteurs de croissance de l'entreprise à l'avenir", a déclaré le directeur général Harvey Sinclair.

"Nous avons franchi une étape importante au cours de l'année en atteignant la rentabilité. La signature de Tudor Grange [mardi] après la fin de la période démontre les capacités de vente croisée de l'équipe commerciale, et notre carnet de commandes reste solide, s'élevant à 27,5 millions de livres sterling."

En ce qui concerne l'avenir, eEnergy a déclaré qu'elle était "prudemment optimiste" quant à la réalisation de ses prévisions commerciales conformément aux attentes du marché lorsqu'elle publiera ses résultats pour la période "complète" de 18 mois, qu'elle prévoit de publier en 2024.

"Le groupe reste persuadé que la proposition d'eEnergy est plus pertinente que jamais, soutenue par un changement continu des facteurs de croissance réglementaires et structurels", a déclaré la société.

Le PDG Sinclair a ajouté : "Notre position établie sur le marché crée des opportunités de projets plus importants et la direction se concentre sur l'amélioration de la génération de liquidités pour nous permettre de poursuivre ces projets passionnants. Le conseil d'administration étudie un certain nombre d'options stratégiques afin de renforcer notre bilan et de soutenir la poursuite de notre forte croissance."

Les actions d'eEnergy ont augmenté de 4,4 % à 6,00 pence chacune à Londres jeudi après-midi.

