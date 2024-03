eEnergy Group plc est une société de services énergétiques numériques basée au Royaume-Uni. Ses principales activités consistent à fournir des services d'efficacité énergétique et de gestion de l'énergie au Royaume-Uni et en Irlande. Ses marques comprennent Utility Team, Beond, eLight, MY ZeERO, eCharge et eSolar. L'entreprise gère 4,5 térawattheures (TWh). L'entreprise offre la possibilité d'atteindre le zéro net de quatre façons : transition vers l'énergie propre la moins chère grâce à la plateforme d'approvisionnement numérique et aux services de gestion de l'énergie du groupe ; lutte contre le gaspillage d'énergie grâce à des données granulaires et à une vision de l'utilisation de l'énergie et à une gestion dynamique de l'énergie ; réduction de l'utilisation de l'énergie grâce à des solutions d'efficacité énergétique appropriées sans coût initial ; et atteinte du zéro net grâce à la production d'énergie renouvelable sur site et à la recharge des véhicules électriques (VE). La filiale à 100 % de la société est eEnergy Holdings Limited.

Secteur Construction et ingénierie