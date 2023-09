EF EnergyFunders Ventures, Inc. est une société d'investissement dans le domaine du pétrole et du gaz naturel. La société opère à travers trois segments géographiques : le Canada, les États-Unis et la plateforme Fintech. Le secteur Canada comprend l'exploration, le développement et la production de pétrole brut et de gaz naturel en Alberta, au Canada, ainsi que l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés de métaux précieux et de base en Ontario, au Canada. Le secteur des États-Unis comprend l'exploration, le développement et la production de pétrole brut et de gaz naturel aux États-Unis d'Amérique. Le segment de la plateforme Fintech comprend les opérations de la liste des investissements axés sur l'énergie et les activités de gestion de portefeuille d'investissements.