eFFECTOR Therapeutics, Inc, anciennement Locust Walk Acquisition Corp, est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur le développement de médicaments oncologiques appelés inhibiteurs sélectifs de la régulation de la traduction (ISRT). Elle utilise une plateforme technologique de régulation sélective de la traduction pour découvrir en interne un portefeuille de petites molécules candidates aux IST. Ses produits candidats ciblent le complexe eIF4F et sa kinase d'activation, la MNK. Le principal produit candidat de la société, le tomivosertib, est un inhibiteur des MNK 1 et 2 et est évalué en combinaison avec KEYTRUDA (également connu sous le nom de pembrolizumab). Son deuxième produit candidat, la zotatifine, est un inhibiteur de eIF4A, un composant du complexe eIF4F, et est en cours d'évaluation dans un essai clinique de phase I/II chez des patients atteints de certaines tumeurs solides. Chacun des produits candidats de la société contribue à améliorer les résultats pour les patients et à étendre l'utilité des traitements contre le cancer, tels que les inhibiteurs de points de contrôle et les thérapies ciblées.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale