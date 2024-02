EFG Holding (ex Egyptian Financial Group - Hermes Holding Company) est la 1ère banque d'investissement égyptienne. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles : - prestations de courtage ; - banque d'investissement : conseil en fusions-acquisitions, capital-investissement, opérations sur actions, etc. ; - banque commerciale ; - gestion d'actifs.