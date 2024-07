L'entreprise publique de logistique d'Oman, Asyad Group, prévoit une introduction en bourse de sa filiale Asyad Shipping Co d'ici la fin de l'année et a choisi Jefferies Group et EFG Hermes comme conseillers, selon des sources familières avec le sujet.

Contactés par Reuters jeudi, Asyad Group, EFG Hermes et Jefferies se sont refusés à tout commentaire sur les projets d'introduction en bourse. Les détails sur la taille de l'offre n'étaient pas immédiatement disponibles.

Asyad Shipping se concentre sur le transport de gaz naturel liquéfié (GNL) sur le marché international, avec une flotte qui comprend de très grands transporteurs de brut, des transporteurs de produits et de produits chimiques, et des transporteurs de vrac sec.

Elle compte parmi ses clients et partenaires le mineur brésilien Vale et les entreprises énergétiques BP et Shell.

Asyad Group, détenu par le fonds de richesse d'Oman, possède plus de 4 milliards de dollars d'actifs et se concentre sur la logistique, le transport, les services portuaires, le transport maritime et les zones franches.

L'autorité d'investissement d'Oman n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Oman, un petit producteur non membre de l'OPEP, suit ses voisins, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, dans la mise en place de programmes de cotation dirigés par l'État, afin de faire progresser les stratégies de privatisation.

Cette stratégie, associée à de vastes réformes incluant une discipline fiscale, a aidé Oman à rembourser sa dette et à transformer son important déficit fiscal de ces dernières années en un excédent depuis 2022.

Les réformes et le remaniement des entités de l'État sont menés par le sultan Haitham bin Tariq al-Said, qui a accédé au trône début 2020 après la mort du sultan Qaboos, qui a régné pendant près de cinq décennies.

L'agence de notation Moody's a relevé la note de crédit d'Oman de Ba2 à Ba1 en décembre, soit un niveau en dessous de la note d'investissement, ce qui a été attribué à l'amélioration des paramètres d'accessibilité de la dette.

Le sultanat d'Oman s'efforce d'obtenir le statut de marché émergent, ce qui lui permettrait de figurer dans le radar des gestionnaires d'actifs internationaux et d'attirer des investissements étrangers par l'intermédiaire de fonds passifs.

Oman et Bahreïn sont les seuls pays du Conseil de coopération du Golfe, qui compte six membres, à ne pas être classés parmi les marchés émergents par le fournisseur d'indices MSCI.

Reuters a rapporté en 2021 qu'Asyad envisageait de vendre une participation stratégique dans sa filiale Oman Shipping, qui a été rebaptisée Asyad Shipping en 2022.

Asyad a demandé aux banques de lui proposer un mandat pour l'aider à examiner une transaction potentielle dans laquelle Asyad pourrait céder jusqu'à 40 % de sa participation, a rapporté Reuters à l'époque. (Reportage de Hadeel Al Sayegh et Federico Maccioni à Dubaï ; Reportage complémentaire d'Emma-Victoria Farr à Francfort ; Rédaction d'Anousha Sakoui et Alexander Smith)