Zurich (awp) - Le groupe bancaire Julius Bär envisagerait de faire une offre de rachat de son concurrent EFG International. C'est en tout cas ce que l'agence Bloomberg croit savoir vendredi soir, s'appuyant sur une source proche du dossier.

Julius Bär a mené ces dernières semaines des discussions provisoires avec EFG en vue d'une éventuelle fusion, selon l'agence. Contactée par AWP, une porte-parole de la banque de gestion zurichoise n'a pas voulu faire de commentaire.

EFG International est contrôlé par un groupe d'actionnaires autour de la famille grecque Latsis, via EFG Bank European Financial Group, en commun avec l'ancien patron de Julius Bär Boris Collardi et d'anciens actionnaires de BSI. A eux tous, ces actionnaires détiennent environ deux tiers des actions d'EFG International.

Sur la base du cours de clôture de ce vendredi (12,24 francs suisses), la capitalisation de marché d'EFG International est d'environ 3,8 milliards de francs suisses. La capitalisation de marché de Julius Bär est elle de 11,5 milliards de francs suisses.

Fin 2023, EFG gérait 124,2 milliards de francs suisses. Fin avril dernier, Julius Bär gérait lui 471 milliards. EFG publiera des informations actuelles la semaine prochaine.

