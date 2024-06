Zurich (awp) - Administrateur d'EFG International, Boris Collardi s'est exprimé, lors d'une interview, sur les rumeurs de fusion avec la banque concurrente Julius Bär. "Des discussions ont toujours lieu, que ce soit entre EFG et Julius Bär ou avec d'autres banques", a-t-il déclaré.

"On se connaît et on s'estime. Je ne vais pas commenter des rumeurs", a encore dit M. Collardi, qui se trouve aussi être l'ancien patron de Julius Bär, dans une interview à la NZZ am Sonntag.

Depuis un moins, des médias se sont fait l'écho de discussions sur une éventuelle fusion entre Julius Bär et EFG International. Ces contacts ont toutefois été interrompus.

Quant à savoir si M. Collardi retournera bientôt chez Julius Bär, il a relevé qu'une partie de sa carrière en tant que responsable opérationnel est derrière lui. Il a bientôt 50 ans et a été CEO et partenaire dirigeant durant 13 ans. Il y a des personnes plus énergiques, qui sont absolument compétentes pour exercer un tel job.

"Julius Bär a été un beau chapitre. Maintenant, j'en écris un nouveau auprès de la banque privée EFG, au sein de laquelle le suis entré comme investisseur", a rappelé M. Collardi.

Après une sensible progression, le cours de l'action EFG reflète mieux la réalité aujourd'hui qu'il y a deux ans, a encore noté M. Collardi, ajoutant qu'il y a encore beaucoup de potentiel. Il pense que la confiance est là, que la banque puisse continuer à croître seule, sans reprise. En 2023, EFG a engagé 100 conseillers clientèle net. Rien qu'avec cela, la banque est en mesure d'attirer jusqu'à 30 milliards de francs suisses de fonds frais ces prochaines années, selon M. Collardi.

