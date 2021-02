EFG International a pu accroître sa rentabilité l'an dernier

Zurich (awp) - EFG International est parvenu à accroître sa rentabilité l'an dernier, malgré des revenus en baisse. Accélérant la réduction de ses coûts au 2e semestre, le gestionnaire de fortune zurichois a vu son bénéfice net selon la norme IFRS bondir de 22,4% en un an à 115,3 millions de francs suisses.

Le bénéfice sous-jacent, indicateur qui exclut les divers éléments qualifiés d'exceptionnels ayant influencé la performance, a pour sa part crû de 5,2% à 114,4 millions de francs suisses, a indiqué mercredi EFG International. Le résultat d'exploitation s'est inscrit à 179,1 millions de francs suisses, contre 172,6 millions un an auparavant.

Alors que les revenus ont fléchi de 1,17 à 1,13 milliard de francs suisses, les charges ont dans le même temps aussi reculé, passant de 998,3 à 951,5 millions. EFG s'est particulièrement focalisé à contrôler ses dépenses, "beaucoup de synergies ayant déjà été réalisées dans l'intégration de BSI", a confié à AWP Giorgio Pradelli, le directeur général de l'établissement sis à Zurich.

Sur l'exercice sous revue, l'afflux net de capitaux a poursuivi sa croissance, passant de 5,2 à 8,4 milliards de francs suisses. Leur croissance annualisée s'est fixée à 5,5%. Affichant des entrées de fonds les plus importants en 10 ans, EFG est ainsi parvenu pour une 2e année consécutive à se retrouver en la matière dans le haut de la fourchette de l'objectif fixé de 4 à 6%.

Afflux nets aussi en Asie

A la faveur de cet bel afflux de capitaux, les avoirs sous gestion générant des revenus ont quant à eux grimpé à 158,8 milliards, contre 153,8 milliards un an plus tôt. La performance de marché, tout comme les nouveaux fonds attirés par EFG ont compensé l'impact négatif des effets de change.

Toutes les régions ont enregistré des entrées nettes positives, en particulier l'Europe continentale, le Moyen-Orient et le Royaume-Uni. En Suisse et en Italie, EFG a continué d'enregistrer des afflux nets de fonds constamment positifs et l'Amérique latine a renoué avec la croissance. L'Asie, qui avait souffert de reflux au début 2020, a renoué avec les rentrées d'argent frais.

Alors que les revenus se sont révélés à peine inférieurs aux attentes des analystes sondés par AWP, le bénéfice net IFRS a explosé toutes les anticipations. Les experts avaient tablé à ce titre sur un chiffre moyen de 101,2 millions de francs suisses. Les revenus étaient attendus à 1,137 milliard, en moyenne.

Les investisseurs n'ont eux pas manqué de saluer la bonne performance de la banque, les analystes ayant pour leur part mis particulièrement en exergue la maîtrise des dépenses d'EFG. Vers 13h00 à la Bourse suisse, l'action EFG s'appréciait de 3,55% à 6,71 francs suisses, alors que l'indice élargi SPI gagnait dans le même temps 1,03%.

Nouveaux conseillers

Si EFG s'est astreint à tenir sous contrôle ses coûts, la banque a comme prévu continué d'étoffer son effectif de conseillers à la clientèle. Elle en a ainsi recruté 76, un nombre conforme à l'objectif annuel visé de 70 à 100. A fin 2020, l'établissement en recensait au total 815, contre 772 un an auparavant.

Lors de la prochaine assemblée générale, le conseil d'administration proposera aux actionnaires le versement d'un dividende inchangé de 30 centimes par action au titre de 2020.

Evoquant l'exercice en cours, la banque se veut optimiste à la faveur d'un fort niveau d'activité de la clientèle observé au cours des premières semaines de 2021. EFG prévoit de renforcer ses niveaux de marge et d'atténuer les effets de la faiblesse persistante des taux d'intérêt.

Souhaitant conserver sa discipline en matière de charges, EFG entend continuer à rationaliser son réseau, automatiser les processus et se concentrer sur huit centres de réservation offshore", a précisé M. Pradelli. Certaines représentations qui n'atteignent pas la masse critique, seront fermés ou vendus.

