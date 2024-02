EFG International AG est une société basée en Suisse et active dans le secteur des services bancaires et d'investissement. La société propose des services de private banking et de gestion d'actifs. Elle opère à travers trois principaux segments d'activité : Private Banking et Wealth Management, Asset Management, et Investment and Wealth Solutions. Le segment Banque privée et gestion de patrimoine est géré sur une base régionale et se répartit entre l'Europe continentale, la Suisse, les Amériques, le Royaume-Uni et l'Asie. La région Europe continentale comprend les opérations de banque privée en Europe continentale, à l'exception de la Suisse. La région Amériques comprend les États-Unis, le Canada, les Bahamas et les îles Caïmans, ainsi que les activités de PRS. La région Asie comprend Hong Kong, Singapour et Taiwan. Le segment Asset Management comprend les activités d'EFG Asset Management à l'échelle mondiale. Le segment Investment and Wealth Solutions comprend les services fiduciaires pour les clients privés et les services d'administration de fonds institutionnels.

Secteur Banques