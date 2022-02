EFG International rembourse un emprunt de 400 millions de dollars

Zurich (awp) - Le gestionnaire de fortune EFG International va procéder au remboursement d'un emprunt de 400 millions de dollars, doté d'un coupon de 5% et dont l'échéance était fixée à 2027. La banque zurichoise doit encore amortir une somme de 197,9 millions.

La filiale EFG International (Guernsey) va ainsi utiliser l'option de remboursement de cet emprunt Tier 2 à la première date optionnelle, soit le 5 avril 2022, indique l'établissement vendredi. En plus de la somme de 197,9 millions de francs suisses, tout intérêt couru ou non payé sera versé aux créanciers.

La banque entend également racheter des bons de participation émis par EFG International AG et des actions B émises par EFG Finance (Guernsey) détenus par un fiduciaire non spécifié. Le paiement se fera le 3 mai à un prix de 999,99 euros par bon de participation et de 0,01 euro par action B, plus dividende.

Dans son communiqué, EFG affirme que cette opération va entraîner la suppression de certificats fiduciaires liés et leur remboursement pour un montant résiduel d'environ 13,4 millions d'euros.

fr/ck