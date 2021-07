EFG fait mieux que prévu au premier semestre

Zurich (awp) - EFG International est parvenu à améliorer ses résultats tous azimuts au cours des six premiers mois de 2021. Le résultat opérationnel a plus que doublé sur un an, alors que le bénéfice semestriel a été multiplié par trois.

"Nous avons livré une performance robuste et maintenu notre dynamique de croissance", s'est félicité le directeur général (CEO) de la banque privée zurichoise, Giorgio Pradelli, cité mercredi dans un communiqué, évoquant l'afflux net de capitaux pour le neuvième trimestre consécutif (+4,2 milliards de francs suisses), qui a permis de porter la masse sous gestion (AuM) à un niveau record de 172 milliards.

Le produit d'exploitation réalisé pendant la période s'est enrobé de 11,6% à 629,3 millions de francs suisses. Le résultat opérationnel a plus que doublé à 153,4 millions, reflétant "une gestion continue et disciplinée des coûts", comme en témoigne l'amélioration du ratio coûts/revenus, ressorti à 79,6%, contre 87,3% un an plus tôt. Le bénéfice net IFRS attribuable aux actionnaires a quant à lui triplé à 106,5 millions.

A l'exception des AuM, plus ou moins conformes aux expectatives, la copie rendue par EFG a dépassé à tous les niveaux les projections des analystes sondés par AWP.

Pour le deuxième semestre, la direction du groupe entend "continuer à générer un effet de levier opérationnel et à mettre en oeuvre (son) plan stratégique 2022", sans plus de précisions.

