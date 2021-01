EFG rachète des emprunts Tier 2 et émet de nouveaux Tier 1

Zurich (awp) - EFG International fait une offre de rachat aux détenteurs d'un emprunt Tier 2 et émet simultanément un nouvel emprunt Tier 1 pour financer ce rachat. L'opération s'inscrit dans le cadre d'une gestion active du capital de base, selon un communiqué de la banque publié lundi. Les investisseurs se voient offrir la possibilité de redéployer le produit de leur rachat dans le nouvel emprunt.

L'emprunt en question Tier 2 est de 400 millions de dollars. Il a été émis par la filiale d'EFG International (Guernesey) Limited en avril 2017, assorti d'une date de remboursement en 2022, d'une échéance finale en 2027 et d'un prix de rachat de 103,25% (plus les intérêts courus). Le rachat démarre lundi et devrait durer jusqu'au 19 janvier à 17 heures.

Tous les emprunts qui ne sont pas valablement présentés et/ou acceptés à l'achat dans le cadre de l'appel d'offres resteront en circulation, explique le communiqué.

Les emprunts Tier 1 sont des titres de créance subordonnés émis par les banques qui sont inclus dans les fonds propres des établissements de crédit et sont subordonnés à tous les autres passifs de la banque émettrice. Le Tier 1 est considéré comme faisant partie des fonds propres de base et le Tier 2 comme des fonds propres complémentaires.

uh/tt/md/al