EFG relève ses objectifs stratégiques malgré l'érosion des AuM

Zurich (awp) - EFG International a publié mercredi, en préambule de sa journée des investisseurs, des objectifs partiellement revus à la hausse à l'horizon 2025, et ce malgré une nette contraction de sa masse sous gestion (AuM) par rapport au bouclement du premier semestre.

Si les ambitions en termes de marge brute sur les revenus sont maintenues à 85 points de base et celles de croissance de l'afflux net d'actifs à 4-6% par an, le groupe bancaire privé zurichois vise désormais un ratio coûts/revenus de 69%, contre 72-75% jusqu'ici, et un retour sur fonds propres tangibles (RoTE) de 15-18%, auparavant plafonné à 15%.

"Notre performance au cours des neuf premiers mois de 2022 montrent que notre modèle d'affaires peut générer une valeur durable tout au long du cycle économique et témoignent de notre agilité et de notre résilience", s'est félicité le directeur général (CEO) Giorgio Pradelli, cité dans un communiqué.

A fin septembre, les actifs sous gestion totalisaient 140,9 milliards de francs suisses, contre 172,0 milliards à fin juin. L'entreprise explique cette baisse par la "performance négative du marché" et le désinvestissement de l'espagnol A&G - 12 milliards de francs suisses d'AuM - que n'ont pas suffi à compenser les 2,6 milliards d'afflux nets engrangés sur neuf mois.

Malgré un contexte macroéconomique qualifié de "difficile", EFG s'estime en bonne voie pour réaliser ses objectifs annuels et "en position de force" pour aborder le nouveau cycle stratégique.

L'entreprise entend "poursuivre ses efforts systématiques de réduction de coûts et ses améliorations d'efficience" notamment en accélérant la numérisation et l'automatisation et en centralisant davantage les processus et les fonctions de support. Elle espère ainsi réduire ses charges annuelles de 40 millions de francs suisses d'ici 2024.

buc/ck