TAF: interdiction professionnelle confirmée contre un ex-cadre de la BSI

Lausanne (awp/ats) - Le Tribunal administratif fédéral confirme l'interdiction professionnelle pour 4 ans prononcée contre l'ancien chef des affaires asiatiques de la Banque de la Suisse italienne. La sanction avait été prise par la FINMA en relation avec le scandale du fonds souverain malaisien 1MDB.

Dans un arrêt publié mercredi, la cour conclut que l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pouvait considérer que la violation des devoirs de diligence commise par le recourant était particulièrement grave. Une interdiction professionnelle d'une durée de 4 ans se justifiait notamment "pour des motifs de prévention".

L'intéressé avait pris dès 2010 la direction de la BSI Singapore, une filiale à 100% de la Banque de la Suisse italienne (BSI) sise à Lugano. En 2012, il était devenu membre de la direction de la société-mère. Son contrat a été résilié en mars 2016.

Procédure d'enforcement

En octobre 2015, la FINMA avait entamé une procédure d'enforcement (exécution) contre l'établissement lui-même, qui avait permis d'établir et de sanctionner des violations de son devoir de surveillance. Ces infractions s'inscrivaient dans le cadre des relations entre la banque et sa filiale d'une part et le fonds souverain 1MDB. Selon l'arrêt, quelque 12 milliards de francs suisses, dont le fonds était l'ayant-droit économique, ont transité sur les comptes de la BSI.

En 2016, le gendarme des marchés financiers a ouvert une nouvelle procédure d'enforcement contre l'ancien chef des affaires asiatiques. L'interdiction professionnelle n'est pas définitive car l'intéressé peut encore recourir auprès du Tribunal fédéral. (arrêt B-4750/2019 du 16 mai 2023)

ats/rp