EFU General Insurance Limited annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 30 septembre 2022

EFU General Insurance Limited a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 30 septembre 2022. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un revenu net de 287,06 millions PKR, contre 406,22 millions PKR un an plus tôt. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 1,44 PKR, contre 2,03 PKR l'année précédente.

Pour les neuf mois, le revenu net s'est élevé à 775,12 millions de PKR, contre 1 743,49 millions de PKR un an plus tôt. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies a été de 3,88 PKR, contre 8,72 PKR l'année précédente.