EG Group va modifier et étendre ses prêts bancaires

EG Group, la société de vente au détail et de stations-service qui a vendu la semaine dernière ses activités au Royaume-Uni au supermarché Asda, cherchera à modifier et à étendre ses prêts bancaires, a déclaré le groupe jeudi.

EG et Asda, le troisième supermarché britannique, sont tous deux détenus par les frères Zuber et Mohsin Issa et par le groupe de capital-investissement TDR Capital.

"Le groupe a déjà entamé un processus avec les principales banques relationnelles en vue d'obtenir une extension de sa facilité de crédit renouvelable (RCF) et de ses facilités bancaires, et a reçu un bon soutien dans le cadre de ce processus", a déclaré EG.

EG a vendu ses activités au Royaume-Uni et en Irlande à Asda pour une valeur d'entreprise de 2,27 milliards de livres (2,84 milliards de dollars).

Le groupe a déclaré que le produit de cette transaction, 1,4 milliard de dollars provenant d'une transaction antérieure de vente et de cession-bail aux États-Unis et la réduction des dépenses en capital lui permettront de réduire la dette nette de 9,801 milliards de dollars en mars 2023 à 5,375 milliards de dollars - réduisant ainsi l'effet de levier net de 6,3 fois à 4,9 fois.

Pour le trimestre clos le 31 mars, le premier trimestre fiscal d'EG, la société a déclaré un EBITDA de 228 millions de dollars à taux de change constant, pour un chiffre d'affaires de 7,2 milliards de dollars, ce qui, selon elle, est conforme aux attentes de la direction. (1 $ = 0,7987 livre) (Reportage de James Davey, Rédaction de Kylie MacLellan)