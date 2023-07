(Alliance News) - WAG Payment Solutions PLC a déclaré mardi avoir exercé son option d'achat pour acquérir une participation supplémentaire de 18% dans JITpay GmbH.

WAG Payment Solutions, connue sous le nom d'Eurowag, est une société basée à Londres qui traite les paiements de péages et de carburant pour les camions en Europe. JITpay est un fournisseur de services de paiement basé à Braunschweig, en Allemagne, spécialisé dans la numérisation de la facturation, de la gestion des créances et du financement pour le secteur de la logistique.

Eurowag a déclaré que l'action supplémentaire sera achetée pour un montant de 25,7 millions d'euros, dont 6,5 millions d'euros seront utilisés comme capital primaire.

Dans le cadre de l'option exercée, Eurowag a accepté d'acquérir la participation supplémentaire des fondateurs de JITpay, la Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg, sur la base d'un taux proportionnel. Eurowag a ajouté que les 72 % restants seront détenus par les actionnaires existants.

Néanmoins, la société londonienne a la possibilité d'acquérir les 72 % restants à partir de 2025.

Eurowag a conclu un partenariat stratégique avec JITpay en septembre de l'année dernière, lorsqu'elle a acquis un peu moins de 10 % pour un montant initial de 14,3 millions d'euros.

Eurowag a déclaré : "L'investissement permettra d'améliorer les capacités de la plateforme d'Eurowag en y ajoutant des capacités de gestion de l'escompte de factures et de la facturation spécifiques à l'industrie. JITpay est présent en Allemagne, en Pologne, aux Pays-Bas, en République tchèque, en Slovaquie, en Slovénie, en Lituanie, en Lettonie et en Espagne, et a conclu plusieurs partenariats stratégiques avec les plus grandes bourses de fret d'Europe.

"Ce partenariat renforcera la présence d'Eurowag en Allemagne, le plus grand marché du transport routier en Europe, avec la base de plus de 2 150 clients de JITpay, qui connaît une croissance rapide, et élargira encore le vaste lac de données du groupe.

Les actions d'Eurowag étaient en hausse de 2,3 % à 90,00 pence chacune à Londres mardi matin.

