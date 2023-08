Les infections et les hospitalisations dues au COVID sont en augmentation aux États-Unis, en Europe et en Asie. Les autorités sanitaires pointent du doigt le coronavirus EG.5 "Eris", une sous-variante de la lignée Omicron apparue en novembre 2021.

QUELLE EST LA NOUVELLE VARIANTE "ERIS" ?

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé le coronavirus EG.5, surnommé "Eris" par certains, parmi les "variantes d'intérêt", ce qui signifie qu'il doit être surveillé de plus près que les autres en raison de mutations susceptibles de le rendre plus contagieux ou plus grave.

Toutefois, l'OMS a déclaré qu'à l'heure actuelle, cette variante ne semble pas constituer une menace plus importante pour la santé publique que les autres variantes et qu'il n'y a "aucune preuve d'une augmentation de la gravité de la maladie directement associée à EG.5".

À QUELLE VITESSE L'"ERIS" SE PROPAGE-T-IL ?

Selon l'OMS, l'EG.5 a été détecté dans plus de 50 pays au 8 août. Il s'agit de la sous-variante de COVID-19 la plus courante et qui se développe le plus rapidement aux États-Unis. Selon les CDC, elle est responsable d'environ 17 % des cas actuels de COVID.

Les hospitalisations liées au COVID-19 ont augmenté de plus de 40 % par rapport au niveau le plus bas atteint en juin, mais sont encore inférieures de plus de 90 % aux niveaux les plus élevés atteints lors de l'épidémie d'Omicron en janvier 2022, selon les données du CDC.

La quantité de virus identifiée dans les eaux usées du pays et le nombre de prescriptions hebdomadaires de Paxlovid, le traitement COVID, ont tous augmenté de manière significative au cours du mois dernier, bien qu'à partir de faibles niveaux.

QUAND LE NOUVEAU RAPPEL SERA-T-IL DISPONIBLE ?

Pfizer/BioNTech SE, Moderna et Novavax ont tous créé de nouvelles versions de leurs vaccins, mises à jour pour cibler une autre sous-lignée d'Omicron - XBB.1.5 - afin de ressembler davantage aux diverses souches circulantes du virus.

EG.5 est similaire à XBB.1.5, bien que la nouvelle sous-variante comporte une mutation de sa protéine de pointe, la partie du virus ciblée par le vaccin.

Le XBB.1.5 est apparu fin 2022 et était encore responsable de plus de 10 % des infections au 5 août, selon les estimations des CDC. Le Dr Mandy Cohen, directrice des CDC, a déclaré lors d'une récente interview qu'elle s'attendait à ce que les nouveaux vaccins soient largement disponibles aux États-Unis d'ici la troisième ou la quatrième semaine de septembre.

Mme Cohen n'a pas abordé spécifiquement la variante Eris, mais a déclaré : "Pour l'instant, ce que nous constatons avec les changements dans les virus, c'est qu'ils sont toujours sensibles à notre vaccin, à nos médicaments, et qu'ils sont toujours détectés par les tests. Tous nos outils continuent donc de fonctionner au fur et à mesure que le virus évolue".