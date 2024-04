EG Co., Ltd est une société basée en Corée dont l'activité principale est la fabrication et la vente d'oxydes de fer. La société exerce ses activités dans trois secteurs. Le segment de l'oxyde de fer produit des oxydes de fer pour les matériaux magnétiques et des matériaux composites pour les noyaux de ferrite. Le segment Commerce fournit des services, notamment dans le domaine du commerce des métaux et du commerce général. Le secteur de l'ingénierie construit des usines telles que des usines environnementales et autres. La société est également active dans le domaine de la location de biens immobiliers.

Secteur Produits chimiques de base