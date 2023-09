eGain Corporation est un fournisseur de logiciels en tant que service (SaaS) d'engagement des clients avec des capacités numériques, d'intelligence artificielle (IA) et de connaissances. La société opère dans le développement, la licence, la mise en œuvre et le support de ses solutions logicielles d'infrastructure de service client. La société propose une gestion de l'interaction omnicanale d'abord numérique au sein d'un bureau moderne et adapté. Sa solution de connaissances aide les entreprises à centraliser les connaissances, les politiques, les procédures et les meilleures pratiques. Sa solution d'analyse permet aux clients de mesurer, gérer et orchestrer leurs opérations de service omnicanal. La société est présente aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde. eGain et ses filiales à part entière comprennent eGain Communications Ltd, Exony Limited (Exony), eGain Communications Pvt. Ltd, eGain Communications (SA), eGain France S.A.R.L, Netherlands (eGain Communications B.V.) et eGain Deutschland GmbH.

Secteur Logiciels