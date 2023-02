EGain propose Instant Answers™ avec l'IA générative, favorisant l'automatisation des connaissances

SUNNYVALE, Californie, 08 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ : EGAN ), une plateforme de connaissances de premier plan pour les entreprises, a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'eGain Instant Answers™, une expérience radicalement simple permettant aux utilisateurs de trouver des extraits de réponse pertinents dans les bases de connaissances de l'entreprise à l'aide de la technologie d'IA générative.



Les grands modèles de langage (LLM) alimentent les expériences d'IA générative comme ChatGPT™ et sont bien adaptés à l'automatisation des connaissances. eGain Instant Answers utilise des LLM adaptés au contenu spécifique à l'entreprise pour trouver le meilleur extrait de réponse en contexte, souvent extrait de longs documents, sans s'attendre à ce que l'utilisateur devine les bons mots-clés. Dans le même temps, les auteurs de connaissances passent moins de temps à organiser du contenu long et approuvé par l'entreprise en articles de connaissances consommables. Le résultat est gagnant-gagnant : les utilisateurs trouvent facilement les meilleures réponses à partir de contenu fraîchement mis à jour et les gestionnaires de connaissances n'ont pas à se débattre avec un arriéré persistant d'organisation de contenu.

L'architecture composable d'eGain permet une intégration facile de nouvelles technologies telles que ChatGPT™ dès qu'elles deviennent disponibles sur le marché. La société tirera également parti de ChatGPT™ pour l'assistance conversationnelle aux agents du centre de contact lors des interactions par chat et par e-mail. Les agents peuvent utiliser la suggestion ChatGPT telle quelle ou publier des modifications au fur et à mesure qu'ils interagissent avec les clients.

« Les technologies d'IA générative telles que ChatGPT™ ouvrent des possibilités d'automatisation passionnantes dans la gestion des connaissances et de l'engagement conversationnel », a déclaré Ashu Roy, PDG d'eGain. « Instant Answers a été un grand succès auprès de nos clients à diffusion limitée. Ils aiment la valeur rapide qu'il offre. »

