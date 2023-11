SUNNYVALE, Californie, 10 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ : EGAN), la plateforme d’automatisation des connaissances en faveur de l’engagement client, annonce avoir été sélectionnée pour le prix KMPromise 2023 par le magazine KMWorld.



Remis à eGain lors de la conférence KMWorld 2023 qui s’est tenue à Washington, D.C., ce prix est décerné à l’organisation qui tient ses promesses envers ses clients en fournissant des solutions technologiques innovantes pour la mise en œuvre et l’intégration des pratiques de gestion des connaissances dans leurs processus d’entreprise, selon KMWorld. L’organisation primée démontre qu’elle va au-delà de la simple fourniture de technologie et qu’elle travaille avec ses clients pour s’assurer que les processus technologiques et les processus de connaissance sont intégrés dans les processus de travail. En d’autres termes, elle aide les organisations à obtenir des résultats commerciaux positifs.

« Je suis ravi qu’eGain ait remporté le prix KMWorld Promise cette année. La solution de connaissances d’eGain permet aux entreprises de fournir un service client hyper-intelligent par le biais du libre-service et des employés de première ligne, tout en fournissant des informations exploitables aux responsables de l’entreprise », a déclaré Marydee Ojala, rédactrice en chef de KMWorld. « Leur centre de connaissances unifie les connaissances fiables enfermées dans des silos au sein des organisations. Plus récemment, l’entreprise a ajouté à sa plateforme l’IA générative pour compléter l’IA conversationnelle et la gestion de contenu omnicanal. C’est une récompense bien méritée. »

« Nous sommes honorés de recevoir ce prix », a confié Ashu Roy, PDG d’eGain. « Notre centre de connaissances, désormais enrichi d’AssistGPT, repense l’automatisation de la gestion des connaissances sur le marché de l’engagement client. »

