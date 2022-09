eGain se connecte à IBM Watson Assistant pour un service plus intelligent

SUNNYVALE, Californie, 07 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ : EGAN ), le principal fournisseur de plateformes d'automatisation des connaissances pour l'engagement client, a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'un connecteur préconçu pour IBM Watson Assistant. Le connecteur tire parti de l'architecture BYOB™ (Bring Your Own Bot ou Apportez votre propre bot) unique d'eGain, permettant aux utilisateurs professionnels de brancher facilement Watson Assistant sur la plateforme eGain sans aucune programmation.



Selon Gartner, moins de 10 % des parcours de service à la clientèle sont effectués en libre-service, c'est pourquoi il est essentiel d'intégrer les chatbots aux canaux de service assistés par l'humain, tels que les chats en direct. Outre l'offre de son propre Assistant virtuel primé eGain, l'architecture BYOB d'eGain facilite la connexion fluide de la plateforme d'automatisation des connaissances d'eGain aux assistants conversationnels fournis par les partenaires.

Le connecteur eGain pour Watson Assistant améliore simultanément l'expérience des clients, des agents et des entreprises. Lorsque les clients passent de Watson au chat assisté par l'humain, leur contexte est transmis à l'agent du centre de contact afin qu'ils n'aient pas besoin de répéter les informations à l'agent. Les agents peuvent voir les interactions que les clients ont déjà eues avec Watson avant d'entamer leur conversation avec le client. Les utilisateurs professionnels peuvent connecter Watson à la plateforme eGain via une configuration simple effectuée en quelques minutes.

Des clients de premier plan, tels que le ministère de la Santé d'un grand gouvernement d'État, utilisent ce connecteur pour tirer parti de leur investissement important dans Watson Assistant, car ils proposent un service de qualité, amélioré grâce au support de chat en direct d'eGain pour les demandes transmises.

« Notre architecture BYOB permet aux clients de composer des expériences client différenciées et garanties grâce aux capacités d'eGain et à nos solutions partenaires pour les écosystèmes », a déclaré Ashu Roy, PDG d'eGain. « Notre nouveau connecteur permet aux clients d'IBM de tirer plus de valeur de leur investissement existant dans Watson Assistant. »

Pour plus d'informations

Liste eGain dans le répertoire des partenaires commerciaux d'IBM : https://ibm.co/3KGnCWz

Connecteur eGain pour Watson Assistant : https://www.egain.com/egain-for-ibm-watson/

eGain Innovation in 30 Days™ : https://www.egain.com/risk-free-trial-customer-engagement-software/

À propos d'eGain

Imprégnée de l'IA, notre logiciel basé sur les connaissances automatise les expériences axées sur le numérique pour les entreprises et les agences gouvernementales. Pré-connectée avec des systèmes de centres de contact et de GRC de premier plan, la plateforme d'eGain offre une valeur ajoutée rapide et une innovation facile grâce à une assistance virtuelle, un libre-service client et des outils bureautiques modernes pour les agents. Rendez-vous sur www.eGain.com pour plus d'informations.

eGain, le logo eGain et tous les autres noms et slogans de produits eGain sont des marques commerciales ou des marques déposées d'eGain Corp. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés et produits mentionnés dans le présent communiqué de presse peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées des sociétés respectives.