Egdon Resources plc est une société indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz à terre basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans le développement de projets de stockage d'énergie, d'hydrogène et d'énergie renouvelable. Elle possède également un portefeuille de licences relatives à des ressources pétrolières et gazières non conventionnelles. Elle gère tous les aspects de l'activité pétrolière et gazière conventionnelle, de la prospection sismique à la construction de sites, en passant par le forage de puits d'exploration, les tests et la production à long terme, jusqu'au démantèlement et à la restauration des sites à leur ancien usage. Ses actifs de production et de développement comprennent Wressle (PEDL180/182), Ceres (P1241), Keddington (PEDL005R) et Fiskerton Airfield (EXL294). Ses projets clés comprennent Biscathorpe (PEDL253), North Kelsey (PEDL241), Resolution et Endeavour (P1929 et P2304) et Cloughton (PEDL343). La société examine et fait également progresser un certain nombre d'opportunités pour le stockage de l'énergie, l'hydrogène et la production renouvelable.