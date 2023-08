(Alliance News) - Egdon Resources PLC a déclaré lundi qu'il avait exercé son option d'exploitation pour la licence de production onshore PL081 en mer du Nord britannique dans le cadre de son accord avec York Energy (UK) Holdings Ltd au début du mois de février.

L'explorateur et producteur de pétrole et de gaz basé dans le Gloucestershire, en Angleterre, a également déclaré qu'il avait signé avec York Energy un accord avec Cuadrilla North Cleveland Ltd, détenteur à 100 % de la licence PEDL347, qui se traduirait par un farm-in et une "égalisation" des intérêts entre les deux licences.

Egdon a déclaré avoir terminé le retraitement et l'interprétation de 214 kilomètres de données sismiques 2D pour PL081 pendant la période d'option de six mois avec York Energy. Ces travaux ont été menés parallèlement à d'autres études techniques et opérationnelles "qui ont permis de réduire les risques et de confirmer l'existence d'une perspective matérielle et commercialement viable".

Les licences PL081 et PEDL347 contiennent la zone d'intérêt Weaverthorpe, qui, selon Egdon, est une zone d'intérêt conventionnelle peu profonde ([environ] 1 000 mètres) dans le grès de Sherwood (Trias), située immédiatement en amont-pendage de la zone de gaz interprétée dans le puits Fordon-2, qui a été foré par BP PLC en 1974.

En ce qui concerne l'accord avec York Energy et Quadrilla, Egdon a déclaré que les deux licences seraient attribuées à Egdon avec une participation de 52,5 %, à Cuadrilla avec 25 % et à York avec 22,5 %. Après avoir récupéré les coûts de l'intégration, Egdon a déclaré qu'elle céderait à York une participation supplémentaire de 2,5 % dans les deux licences.

Egdon sera nommé opérateur des deux licences. Elle paiera également 100 % des coûts liés à la planification, au forage et à l'abattage.

Ces coûts s'ajoutent à ceux des essais à court terme et de l'achèvement, ou de l'obturation et de l'abandon, d'un puits destiné à tester de manière optimale la zone d'intérêt de Weaverthorpe à l'intérieur des licences. Egdon disposera d'une période de trois ans pour mener à bien ces travaux.

"Notre due diligence technique, commerciale et opérationnelle a confirmé notre opinion antérieure selon laquelle Weaverthorpe est un gisement de gaz conventionnel robuste et commercialement attractif, couvrant les licences PL081 et PEDL347. Cela a déclenché l'exercice de l'option sur PL081 et un accord avec Cuadrilla concernant PEDL347, qui, une fois conclu, couvrira l'ensemble de la zone d'intérêt et permettra l'évaluation et le développement optimaux de Weaverthorpe au nom de la nouvelle coentreprise", a déclaré Mark Abbott, directeur général d'Egdon.

"Les ressources gazières indigènes telles que Weaverthorpe fournissent des emplois locaux et génèrent des impôts, tout en présentant des avantages indéniables en termes d'environnement et de sécurité d'approvisionnement, en réduisant la dépendance croissante du Royaume-Uni vis-à-vis des importations de [gaz naturel liquéfié], qui génèrent des émissions de précombustion nettement plus élevées. La production de gaz à partir de Weaverthorpe s'inscrirait pleinement dans la stratégie de sécurité énergétique du gouvernement et dans ses objectifs de zéro émission.

"Nous sommes impatients de travailler avec York, Cuadrilla et l'ensemble des parties prenantes à la réalisation du programme de travail prévu au cours de la période à venir.

Les actions d'Egdon ont baissé de 2,3 % à 4,20 pence chacune à Londres lundi après-midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

