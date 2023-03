Egdon Resources finalise l'acquisition d'Aurora Production

Egdon Resources PLC - société d'exploration et de production de pétrole et de gaz centrée sur le Royaume-Uni - Termine l'acquisition d'Aurora Production UK Ltd auprès d'Aurora Petroleum Ltd.

Aurora Production détient une participation de 19 % dans la licence PL090 exploitée par Egdon, qui contient le champ pétrolier de Waddock Cross, et une participation de 8,3 % dans la licence PEDL070 exploitée par IGas, qui contient le champ pétrolier d'Avington.

Suite à l'acquisition, la participation d'Egdon dans le champ pétrolifère de Waddock Cross passe à 74 % et à 56 % dans les parties restantes de la licence PL090, à l'exclusion du champ pétrolifère de Waddock Cross. Egdon augmente également sa participation dans le champ pétrolier Avington à 36%.

Le directeur général Mark Abbott déclare : "Les deux actifs ont des plans actifs en place pour rajeunir la production de pétrole. L'acquisition ajoute donc un potentiel de production supplémentaire à court terme, augmente notre base de ressources et offre des pertes fiscales substantielles qui peuvent être utilisées pour compenser les impôts futurs."

Cours actuel de l'action : 2,72 pence

Variation sur 12 mois : + 21%

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

