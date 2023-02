Egdon Resources salue le potentiel gazier de l'option d'affermage à Weaverthorpe

(Alliance News) - Egdon Resources PLC a souligné lundi le potentiel de son portefeuille, après avoir décroché une option d'amodiation pour le prospect Weaverthorpe dans le North Yorkshire.

Egdon est une société énergétique basée dans le Gloucestershire, en Angleterre, qui se concentre sur l'exploration et la production à terre au Royaume-Uni. Elle détient des intérêts dans 35 licences, et a un programme actif d'exploration, d'évaluation et de développement dans son portefeuille d'actifs pétroliers et gaziers.

La société a signé un accord d'option d'amodiation avec York Energy Holdings Ltd concernant la licence de production à terre, PL081, dans le North Yorkshire. La licence contient le prospect Weaverthorpe, un actif de grès bunter relativement peu profond, immédiatement en amont-dip de la zone de gaz interprétée.

Selon les termes de l'accord, Egdon dispose de six mois à compter de vendredi dernier pour choisir l'option d'exploitation de la licence. Pendant la période d'option, la société s'est engagée à effectuer des travaux techniques et opérationnels supplémentaires afin de réduire les risques liés à l'opportunité, y compris le retraitement de données sismiques 2D anciennes.

En contrepartie de l'option, elle paiera tous les droits de licence de cette année. Si Egdon choisit d'exercer l'option, elle obtiendra une participation de 70 % dans la licence et en assumera l'exploitation. En contrepartie, Egdon paiera 100 % des coûts associés à la planification, au forage, à la diagraphie et soit aux essais et à la complétion à court terme, soit au bouchage et à l'abandon d'un puits pour tester le prospect Weaverthorpe.

Elle versera également à York une somme en espèces de 100 000 GBP, moins les droits de licence qui ont été payés par Egdon pour 2023.

"Cette option d'amodiation pour le prospect de Weaverthorpe représente une opportunité importante pour Egdon d'accroître son exposition à une ressource gazière potentiellement importante à un moment où la dépendance du Royaume-Uni à l'égard des importations d'énergie a été mise en évidence. La structure de la transaction décroche l'opportunité à faible coût tandis que nous entreprenons une diligence raisonnable technique supplémentaire grâce à l'application de la technologie moderne de traitement sismique", a déclaré le directeur général Mark Abbott.

Les actions d'Egdon se négociaient en hausse de 14% à 3,30 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

