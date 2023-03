Le chiffre d'affaires semestriel d'Egdon augmente grâce au gisement pétrolier de Wressle

(Alliance News) - Egdon Resources PLC a annoncé lundi une hausse de ses revenus intermédiaires et de sa production de pétrole, grâce à son champ pétrolifère de Wressle.

La société d'exploration et de production de pétrole et de gaz centrée sur le Royaume-Uni a déclaré que les revenus pour les six mois au 31 janvier ont augmenté de 49% pour atteindre 3,7 millions de livres sterling, contre 2,6 millions de livres sterling il y a un an.

La production d'Egdon a augmenté de 27 % pour atteindre 46 465 barils d'équivalent pétrole, contre 36 714 il y a un an. Il s'agit d'une amélioration de la production journalière, qui passe de 200 à 253 barils d'équivalent pétrole par jour, et qui est supérieure aux prévisions pour l'ensemble de l'année, qui sont de 225 à 245 barils.

La trésorerie nette au 31 janvier est passée de 2,1 millions de livres sterling l'année précédente à 5,5 millions de livres sterling, tandis que l'actif net est passé de 1,2 million de livres sterling à 7,3 millions de livres sterling.

En ce qui concerne l'avenir, Egdon a noté des progrès dans la soumission de la planification et de l'autorisation pour un autre développement à Wressle, et dans la finalisation d'un programme de forage dans son projet d'exploration et de développement pour 2023 à 2024.

Les actions d'Egdon Resources étaient en baisse de 3,9 % à 2,50 pence chacune lundi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.