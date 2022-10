EGIDE : Banc of California accepte le report au 31 décembre 2022

Bollène, le 07 octobre 2022 – 07 :00 (CET)

Communiqué de presse

Pour diffusion immédiate

Banc of California accepte le report

au 31 décembre 2022

Le Groupe Egide annonce ce jour que Banc of California a accepté le report de 3 mois de l’échéance de tous les encours d’Egide USA Inc. et Santier Inc..

Cette échéance est désormais exigible au 31 décembre 2022.

Cet accord permet au Groupe Egide de finaliser les négociations avec les partenaires financiers américains qui se sont positionnés sur le dossier.

Le Groupe Egide tiendra informé le marché sur l’avancement de ces discussions.

Calendrier Financier

25 octobre 2022 : Publication Résultats semestriels au 30 juin 2022 (avant bourse).

11h30 - Réunion SFAF– En visioconférence – Les informations de connexion seront transmises ultérieurement.

Retrouvez toute l’information sur Egide : www.egide-group.com

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

CONTACTS

EGIDE – Luc Ardon – Directeur Financier -+33 4 90 30 35 94 – luc.ardon@fr.egide-group.com

FIN’EXTENSO – Relations Presse - Isabelle Aprile - +33 6 17 38 61 78 – i.aprile@finextenso.fr

