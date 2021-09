EGIDE : EGIDE USA : NOUVELLE LIGNE DE GALVANOPLASTIE ULTRA MODERNE

EGIDE USA :

NOUVELLE LIGNE DE GALVANOPLASTIE ULTRA MODERNE

Nouveau système de contrôle en continu et à distance

Nouveaux équipements de traitements des eaux usées et épurateurs de fumées respectueux de l’environnement

Efficacité et fiabilité accrues

Bollène (France) et Cambridge (USA), le 10 Septembre 2021, 18 :00 (CET). Le Groupe Egide (Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 ) a le plaisir d'annoncer que les travaux de réhabilitation de sa ligne de galvanoplastie sont terminés sur son site de Cambridge, Maryland, USA.

Cette nouvelle installation, ultramoderne est équipée de 4 lignes de galvanoplastie.

Pour compléter cette installation, de nouveaux équipements de traitement des eaux usées, des épurateurs de fumées, respectueux de l'environnement ainsi que des équipements d’analyse en laboratoire ont été installés.

4 lignes ultra spécialisées de production pour répondre à tous les besoins clients

Les composants des boîtiers hermétiques fabriqués par Egide sont le fruit d’un savoir-faire complexe faisant appel à plusieurs disciplines : structure des matériaux et notamment des alliages spéciaux, chimie et traitement de surface, mécanique et thermodynamique, électronique, optoélectronique et modélisation hyperfréquence.

La très grande expertise d’Egide dans le domaine du traitement de surface et l'intégration de la ligne dans le flux de production sont des atouts majeurs pour assurer une qualité optimale du boîtier fini.

Le nouvel atelier de galvanoplastie du site de Cambridge est réparti en quatre lignes de production distinctes qui permettent de proposer une large gamme de traitement de surface selon l’exigence du cahier des charges de ses clients.

Sécurité et contrôles accrus sur toutes les lignes grâce à un laboratoire de contrôle 100% internalisé

Pour déceler les défaillances à tous les stades de la production et obtenir rapidement des résultats, un nouveau laboratoire de contrôle qualité/efficacité 100% internalisé a été entièrement rééquipé à neuf.

Ainsi, de nouveaux appareils permettent à l'équipe technique de galvanoplastie d'établir des paramètres de processus précis pour répondre aux exigences strictes des clients et vérifier en temps réel et à distance la qualité des produits et que les processus de traitement des eaux usées et de l’air sont conformes aux exigences réglementaires locales.

Productivité et délais de livraison améliorés

La reconstruction de l'atelier de galvanisation permettra de mettre en place un processus plus efficace et plus fiable au service de nos clients en leur offrant d’excellentes performances de livraison et une importante réduction des délais.

Les nouvelles installations sont également conçues pour répondre aux besoins futurs des clients et permettre à Egide USA de proposer de nouveaux produits et formats.

Il s'agit notamment de soutenir le développement de l'activité de céramique cofrittée à haute température (HTCC) qui alimente les marchés des détecteurs infrarouges et des hyperfréquences.

CALENDRIER FINANCIER

30 septembre 2021 : Publication Résultats semestriels au 30 juin 2020 (avant bourse).

Réunion d’information SFAF – 11h30

CONTACTS

EGIDE – Luc Ardon – Directeur Financier - +33 4 90 30 35 94 – luc.ardon@fr.egide-group.com

FIN’EXTENSO – Relations presse - Isabelle Aprile - +33 1 39 97 61 22 – i.aprile@finextenso.fr

A propos d’Egide - www.egide-group.com

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide est coté sur Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 – Reuters : EGID.PA – Bloomberg : GID

Suivez toute l’actualité du Groupe en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Pièce jointe