EGIDE : EGIDE USA : une reprise rapide de la production après l'incendie de Juillet

Cambridge et Bollène, le 16 septembre 2020, 18h00 (CET)

EGIDE USA :

une reprise rapide de la production après l’incendie de Juillet

L'usine d'Egide USA à Cambridge, Maryland, USA, est fière d'annoncer que ses procédés de scellement et de brasage verre-métal, sa ligne de cuisson à haute température de composants céramiques (HTCC) et ses différents ateliers d'inspection sont pleinement opérationnels. L’usine fonctionne pour le moment à 50% de sa capacité, en raison des contraintes logistiques liées aux opérations de traitement de surface réalisées hors site. Tout cela deux mois seulement après l'incendie survenu le 3 juillet 2020, qui avait essentiellement touché la zone de traitement de surface.

La reconstruction des parties endommagées par l’incendie (notamment le toit et l’atelier de traitement de surface) est actuellement en cours.

L’ensemble de ces travaux participera d’ailleurs à la modernisation de l’outil industriel de l’usine de Cambridge, gage d’amélioration en termes de sécurité, de fiabilité, et d’efficacité.

Dans ce cadre, Egide USA a concentré tous ses efforts sur la continuité de la fourniture au marché de ses produits de spécialité dont certains sont identifiés comme stratégiques, tout en préservant, en priorité, la sécurité de ses collaborateurs.

Ainsi, depuis la mi-juillet, un ensemble de mesures d'atténuation a été mis en œuvre afin d'assurer la continuité du service pour le plus grand nombre possible de clients : la grande majorité des opérations liées au traitement de surface a été transférée à l’usine de Santier, Inc. à San Diego, Californie, Etats-Unis (Santier, Inc. est certifiée AS9100 et NADCAP pour le traitement de surface) et une petite partie à l’usine de Bollène en France

Egide USA a ainsi pu limiter l’impact de cet incident sur les commandes clients en cours et sur son activité globale.

A date, Egide USA continue d’expédier les commandes à tous ses clients où qu’ils soient.

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide a renouvelé sa qualification d’entreprise innovante pour les FCPI le 14 mai 2018

